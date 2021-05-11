以色列外长访韩首日紧急回国

（早报讯）韩国外交部发言人崔泳杉周二（5月11日）表示，10日访问韩国的以色列外长阿什肯纳齐因本国发生紧急情况，当天紧急回国，并请求韩方谅解。

韩联社报道称，阿什肯纳齐致电韩国外长郑义溶说明情况，并请求谅解。阿什肯纳齐对未能出席两国外长会谈和韩以自贸协定（FTA）签约仪式感到遗憾，将寻找再次访韩的机会。郑义溶表示理解以色列局势的紧迫性，希望以巴冲突得到和平解决。

郑义溶和阿什肯纳齐原计划12日举行午餐会，讨论冠病疫苗等抗疫合作事宜。双方商定，在不久的将来通电话。

以色列国防军9日发表声明说，以军当天轰炸了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）位于加沙地带的军事目标。以色列国防部同一天宣布，即日起关闭巴勒斯坦加沙地带捕鱼区。声明说，从加沙地带发射的一枚火箭弹当天落入以色列境内。作为回应，以军战机轰炸了哈马斯位于加沙地带的一处军事哨所。

俄罗斯卫星网11日消息，巴勒斯坦卫生部加沙地带发言人阿什拉夫·基德拉表示，以色列空袭加沙地带造成22名巴勒斯坦人遇难，其中包括九名儿童和一名妇女，另有106人受伤。

4月13日以来，巴以双方冲突事件持续发生，造成人员死伤，紧张局势加剧。

哈马斯2007年夺取加沙地带实际控制权后，以色列开始对加沙地带实施全面封锁，严格控制人员和物资进出。逾10年的封锁导致加沙地带经济状况和社会民生不断恶化。