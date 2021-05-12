世卫：全球44个国家出现印度变种冠病病毒

（早报讯）世界卫生组织（WHO）说，全球至今有44个国家发现了B1617变种冠病病毒，这种传播速度更快的变种病毒导致了印度的确诊病例呈爆炸式增长。

法新社报道，世卫组织成员国由六个区域组成，世卫组织周三（12日）表示，B1617变种病毒去年10月首次在印度发现，至今已蔓延到非洲、美洲、欧洲、东地中海、东南亚、西太平洋六个区域。

这六个区域的44个国家上载了超过4500个B1617变种病毒样本。而在印度以外地区，英国通报的B1617变种病毒确诊病例最多。

世卫组织在周三的每周冠病流行病学简报会上透露，“多五个国家提交了发现这种变种病毒的报告”。

本周早前，世卫组织刚把B1617列为“须关切变种”（variant of concern）。世卫组织周三解释说，将B1617列为须关切变种，是因为它似乎比原始冠病病毒更易于传播，“在多个疫情严重国家的传播率都迅速攀升。”

世卫组织还指出，“初步证据”表明B1617对冠病抗体治疗药物bamlanivimab的抗药性更强，早期试验室研究也显示“抗体能发挥的中和作用有限”。

但世界组织强调，对冠病疫苗的有效性而言，B1617变种病毒对“真实世界的影响可能有限”。

世卫组织说，至今为止，印度仅有0.1％的冠病阳性检测结果进行了基因测序并上载到全球流感数据共享平台GISAID，以供鉴定其变种病毒。

印度的B1617变种病毒又可根据特性细分为B1617.1、B1617.2以及B1617.3三种。英国科学家指B1617.2的传染力更强。

世卫组织说，截至4月底，B1617.1和B.1.617.2分别占印度所有测序样本中的21％和7％。而除了B1617，最早出现在英国的B117等其他变种病毒也在印度境内蔓延。

B1617是第四个被世卫组织列为“须关切”的变种冠病病毒，前三个是最早在英国发现的B117、在南非发现的B1351和在巴西发现的P1。它们被认为比原始冠病病毒更危险，因为它们的传播力和致命性都更强，还可能可抵抗某些疫苗的保护作用。