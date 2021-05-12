预测冠病疫情暴发热点的工具问世 

（早报讯）要预测一个地方是否可能暴发冠病疫情，现在可使用冠病暴发侦测工具，只要掌握准确的数据，这个工具的地图就可以显示即将出现疫情的热点。

美国之音报道，美国佐治亚理工学院项目投资者图尔盖·艾尔说：“为了应付地方上的大流行病，了解这个疾病在某个县或特定城市的传播方式和速度，是很重要的。”

这个提供给公众的在线地图并不是一个社区有多少病例的即时快照，而是病毒传播速度的总结。

地图上的颜色越深，暴发疫情的可能性就越大。

借助输入到算法中的数据就可执行这种预测。须输入的数据包括通报的冠病确诊病例例和死亡率、地理位置、就业率、口罩规定、每日测试次数和其他信息。

艾尔说：“就像任何预测模型一样，它的质量和输入的数据成正比。”

为每一个县份的数据进行分析，人们需要几天或几周的时间才能做出预测，但机器学习加快了速度，并使检测病毒暴发的过程自动化。

研究人员说，即使接种冠病疫苗，这种冠病暴发检测工具仍然很有价值。

麻省总医院/哈佛医学院学者恰特瓦尔说：“如果出现新病株，而新的变异体和疫苗对它们不起作用，或在某个时侯受疫苗保护的时间减少了，我们现在还不知道什么时侯发生，但在某个时刻会发生，它可能在距离现在12个月或18个月的时侯发生。”

目前，由于在其他国家搜集数据有困难，这个工具只能预测美国的疫情暴发。

研究人员说，如果有足够信息，他们未来愿意为其他国家创造检测工具，以帮助公共卫生官员更好地计划，甚至避免病毒暴发。