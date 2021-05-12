朝鲜出版金正恩外交影集 抹掉韩朝会谈

（早报讯）朝鲜外文出版社周三（5月12日）公开影集《开创对外关系发展的新时代》，图文并茂地记录了朝鲜领导人金正恩的首脑外交活动，却遗漏了韩朝首脑会谈内容。

韩联社报道，金正恩的《开创对外关系发展的新时代》影集于本月出版发行，介绍金正恩2018年3月至2019年6月进行的各种首脑外交活动，包括与中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、前美国总统特朗普举行的首脑会谈。在朝中、朝俄关系方面，影集使用“朝中（朝俄）友好关系”“兄弟般友谊”“同志般的信任”“深厚的友谊”等措辞，强调与传统友邦的关系。

在朝美关系方面，影集介绍2018年6月举行的朝美新加坡会谈是“开辟朝美关系新历史篇章的划时代会晤”，并刊登了金正恩与特朗普握手的场景、会谈现场、签署联合声明、纪念邮票和纪念币、报道有关消息的新闻等多张图片。

影集还将朝美河内谈判称为“历史性的第二次朝美首脑会谈”。

此外，影集刊登了十多张与2019年6月韩朝美首脑板门店聚首相关图片，并称美国在职总统首次跨过军事分界线踏上朝鲜土地，具有历史性意义。

但影集中没有韩国总统文在寅的图片，也未刊登2018年4、5、9月接连举行的韩朝首脑会谈消息。

分析人士认为，影集删除韩朝首脑会谈内容可能反映韩朝关系处于僵局等情况。