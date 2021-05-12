印度疫情反弹对世界影响几何？

（早报讯）印度是世界第五大经济体，在全球经济格局中占有重要地位。印度经济若受到冠病疫情打击较大，全球经济发展势必会被拖累。有国际媒体指出，如果印度疫情趋势无法在短期内得到扭转，全球运输业、制药业等与印度关联颇大的行业将受到重创。

如按体积来算，国际贸易中的八成货物是通过海运来运输的。南亚地区毗邻国际航运咽喉要道印度洋，其重要性不言而喻。全世界170万名国际航运船员中，约有20万名是印度人。因此，印度所在的南亚地区疫情如果得不到有效控制，国际航运将受到打击。

印度的制药行业相对发达，其生产的仿制药在世界范围内占有重要市场份额。统计网站“statista”的数据显示，2020年印度仅仿制药产业就达到280亿美元规模。据估计，在美国，每3片被服用的药物中，就有1片是印度生产的仿制药。

如果疫情持续，原材料供应链受压导致印度制药业受创，全球药品供应链将会受到较大影响。尤其是一些依靠廉价仿制药生存的重病患者将面临更大压力。

印度疫苗或影响全球抗疫

印度血清研究所是世界最大的疫苗生产商，还是联合国为在全球公平分发疫苗而实行的“冠病疫苗获取机制（COVAX）”的主要生产商。该所曾承诺向中低收入国家提供至少20亿剂冠病疫苗，到今年底交付近一半。据印度外交部统计，今年1月下旬到3月，印度对外出口了约6400万剂疫苗。

然而，随着印度疫情反弹，国内需求量猛增，印度被迫改变疫苗出口计划，将更多的疫苗优先留给本国国民以控制疫情。受制于种种因素，印度血清研究所在4月13日宣布，停止对外出口疫苗。此前，该所就已以相同的理由推迟向多国发货约9000万剂疫苗。

世界卫生组织总干事谭德塞曾多次强调，疫苗供应不平等是结束疫情的最大风险之一。而印度作为世界上最大的疫苗生产和出口国之一，其本国疫苗短缺现状对整个世界的抗疫进程有着不可忽视的影响。