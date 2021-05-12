欧盟上调经济增长预期 预计今年将增长4.2%

（早报讯）欧盟委员会周三（5月12日）发布春季经济展望报告称，随着冠病疫苗接种率的提高和防疫政策的放宽，欧盟成员国和欧元区经济将强劲反弹，但经济复苏仍有风险。

报告预计，欧盟经济将在2021年增长4.2%，2022年增长4.4%。欧元区经济今年预计增长4.3%，2022年增长4.4%。与此前发布的冬季经济展望相比，这意味着经济增长前景有了明显提升。

数据显示，2020年，欧盟经济收缩了6.1%，欧元区经济收缩了6.6%。然而，得益于疫苗接种率的提高和防疫政策的放宽，经济恢复情况已稍有改观。以劳动力市场为例，报告称，大多数欧盟成员国就业率自2020年下半年以来已有所提升，且失业率已从峰值下降。

尽管经济复苏势头良好，但报告警告，该地区经济仍难言“轻松”。报告认为，劳动力市场的恢复仍需时日，预计2021年欧盟的失业率为7.6%，2022年为7%。2021年欧元区失业率预计为8.4%，2022年为7.8%。从数据上看，仍不容乐观。此外，欧盟通胀率近期的上涨和公共债务的不断增加等都给经济恢复带来不小压力。

在疫情笼罩下，报告预计，欧盟各成员国间的经济复苏节奏仍将存在差异，但到2022年底，各成员国经济有望恢复到疫情前的水平。