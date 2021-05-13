拜登：以色列有权自卫 望以巴冲突尽快结束

（早报讯）美国总统拜登周三（5月12日）说，以色列有权捍卫自己，但在同以总理内坦亚胡通话后表示，他希望以色列与巴勒斯坦的暴力冲突尽快结束。

法新社报道，拜登向媒体说：“我不久前与内坦亚胡通话，我的期望是（冲突）尽快结束。当数千枚火箭弹飞入领土时，以色列有权捍卫自己。”

拜登说，美国国家安全和国防官员“一直与中东方面保持联系，不只是以色列，也包括埃及、沙特阿拉伯和阿联酋”。

美国国务卿布林肯此前宣布，负责以色列和巴勒斯坦事务的国务院官员阿姆尔（Hady Amr）周三将前往以巴地区，敦促“暴力降级”。布林肯也与内坦亚胡通话，并再次呼吁以巴双方缓和紧张局势和停止暴力。

白宫在一份声明中表示，拜登在与内坦亚胡的通话中“谴责哈马斯和其他恐怖组织的火箭弹袭击，包括对耶路撒冷和特拉维夫的袭击。他表示坚定不移地支持以色列的安全和以色列在保护平民的同时捍卫自己和人民的合法权利。”

12日凌晨，以色列对加沙地带发动多次空袭。与此同时，控制着加沙地带的哈马斯和其他巴勒斯坦武装组织向特拉维夫和贝尔谢巴发射了多枚火箭炮。哈马斯证实，多名哈马斯高级指挥官在以色列周三发动的大规模空袭中身亡，当中包括加沙城的将领巴西姆·伊萨斯（Bassem Issa）。

这是自2014年加沙战争以来以色列和哈马斯之间最猛烈的交火，引发了国际社会对局势可能失控的担忧。