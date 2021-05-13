《艾伦脱口秀》19季后将画下句点

（早报讯）美国知名脱口秀主持人艾伦狄珍妮丝（Ellen DeGeneres）周三（5月12日）说，《艾伦脱口秀》将在19季后画下句点。

63岁的艾伦狄珍妮丝是一名主持人、作家、制作人、演员和喜剧演员，并曾为《艾伦脱口秀》赢得了数十个艾美奖。

但去年美媒揭露，《艾伦脱口秀》离职员工爆料工作环境恶劣，随后三名制作人退出节目，艾伦狄珍妮丝为此公开道歉。艾伦狄珍妮丝周三坚持说，她将下午的节目画下句点的决定，与过去一年充满欺凌、种族歧视和性骚扰的工作场所环境的指控无关。

艾伦狄珍妮丝告诉《好莱坞报道》（Hollywood Reporter），当时公众的攻击“摧毁了我”。“但如果我因为这件事退出节目，我就不会在本季回来了。因此，这不是我退出的原因。”

自去年9月以来，《艾伦脱口秀》的收视率与上季相比下降了一半以上，达到每场节目120万观众。

艾伦狄珍妮丝说：“你如果是一个创意的人，你必须一直被挑战。即便这个节目很棒，并且很有趣，它已不再是一个挑战。”

她声称，在节目的第16季后，她延长三年合约，当时就决定终止这个节目。艾伦狄珍妮丝定于周四让名嘴奥普拉·温弗里（Oprah Winfrey）作为她节目的嘉宾谈论结束节目。最后一集定于2022年春季播出。