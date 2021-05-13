通胀和疫情复燃担忧 使亚股跌至七周低位

（早报讯）市场对通胀和疫情复燃的担忧升高，打击了投资者的信心，亚太股市今天至今已跌至七周低位，市场受美国通胀率大增和华尔街股市周三猛挫的震撼。早前美国十年公债收益率于周三因此一度飙至1.7％，市场担心美国中央银行可能需提早收紧货币政策。

继周三纽约隔夜股市三大股指应声猛挫2％至2.7％之后，已经连跌两天的MSCI亚太股指（除日本以外）周四早盘再跌0.9％。

东京股市今天败跌2.49％，悉尼、首尔和台北股市则各跌0.99％、1.25％、1.46％。香港、上海、深圳和曼谷股市至今已跌1.50％、0.96％、0.81％和0.96％。新加坡、吉隆坡、雅加达和马尼拉股市今天假期休市。

美国十年公债收益率目前仍处于接近1.7％的水平，美国三大股指的期货目前企稳。

路透社发自悉尼的报道引述德意志银行（Deutsche Bank）宏观策略师阿伦·拉斯金（Alan Ruskin）说：“较高的通胀对股票肯定不利，这是鉴于可能的利率反应。”

“名义国内生产总值（nominal GDP）的增长越是受较高通胀的主导，尤其是工资通胀，就越可能挤压盈利率。这是的股价更倾向于动荡和较不受看好。”

周三数据显示，美国4月份CPI创下2009年以来最大涨幅。

彭博社今早报道指出，大宗商品价格出现爆炸性上涨之际，亚洲科技股（与全球同业一样）正与上涨的美债收益率和偏高的估值角力，而中国收紧监管也加剧了该行业的困境。几个国家（包括印度，日本和东南亚部分地区）的新冠病毒病例激增也打击该区域股市。

科技和通信服务是周四该亚洲股指表现最差的板块。

台湾基准股指周四一度跌逾3％，周三创下去年3月以来最大下跌，部分原因是人们担心政府收紧疫情相关的限制措施。