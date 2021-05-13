韩国宣布6000亿新元计划建立全球最大芯片制造基地

（早报讯）韩国宣布了雄心勃勃的计划，计划在未来十年内斥资约4500亿美元（6000亿新元）建立全球最大的芯片制造基地，与中国和美国一道在全球范围内争夺芯片主导地位。

据韩国半导体行业协会称，约153家芯片企业已计划在今年至2030年间总计投资510万亿韩元以上，其中包括全球最大存储芯片制造商三星电子和第二大厂商SK海力士。

韩国产业通商资源部在一份声明中表示，政府将在2021年下半年至2024年期间，将对从事半导体等“关键战略技术”的大型企业的资本支出税收优惠从目前的最高3%提高到6%。

韩国政府还宣布扩大税收优惠，并提供1万亿韩元（11.8亿新元）长期贷款，用于增加8英寸晶圆芯片的合同生产能力，以及材料和封装方面的投资，以支持芯片行业度过当前具有挑战性的运营环境。

韩国总统府在声明中说，三星电子、现代汽车、产业通商资源部和行业协会周四也同意共同努力，应对汽车芯片短缺的问题。

韩国产业通商资源部和三星电子、现代汽车周四（13日）在三星电子平泽工厂与韩国汽车研究院、韩国电子技术研究院签署了关于加强汽车芯片需求方和供货方合作的协议。

该协议旨在为国内汽车芯片产业创造稳健的生态系统，支持未来汽车核心半导体研发工作，进而奠定政府、企业和机构应对全球汽车芯片荒的合作基础，为自主生产未来汽车核心芯片共同努力。