美国启动12至15岁青少年疫苗接种计划

（早报讯）美国疾病控制与预防中心周三批准扩大辉瑞－BioNTech冠病疫苗的接种范围，允许在12至15岁青少年人群中使用。

美国疾病控制和预防中心（CDC）周三（12日）发表声明，建议美国12岁至15岁人群使用美国辉瑞冠病疫苗。CDC称，疫苗接种机构可以立即开始为这一年龄段人群接种该冠病疫苗。

声明表示，CDC发布这一建议是基于美国食品和药物管理局日前的授权许可。该局于10日将辉瑞冠病疫苗的紧急使用许可范围扩大到12岁至15岁人群。

声明称，CDC将为美国约1700万青少年提供该冠病疫苗。声明表示，为青少年接种该疫苗意味着他们能更快地重返社会活动。

声明称，儿童患严重冠病肺炎的风险较低，但仍然可以传播病毒。统计数据显示，从2020年3月1日至2021年4月30日，美国11岁至17岁人群感染冠病的确诊病例累计达150万，一些儿童死于与冠病病毒感染有关的病症，如儿童多系统炎症综合症(MIS-C)。

据悉，美国佐治亚州、特拉华州、阿肯色州等已于11日开始为12岁至15岁人群接种辉瑞冠病疫苗。为该群体接种的方式与成年人的相同，分两剂接种，间隔3周。

美国总统拜登周三敦促青少年的家长确保子女接种冠病疫苗。他说：“这是我们在疫情抗击工作中迈出的又一大步”。