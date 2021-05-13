比特币今天一度暴跌15％ 目前跌幅已收窄一半

（早报讯）因汽车公司特斯拉（Tesla Inc.）首席执行官马斯克（Elon Musk）表示将暂停接受比特币购车，比特币（Bitcoin）今天（5月13日）一度暴跌15％。

比特币今天在亚洲时段一度猛跌15.49％至4万6045.10美元，目前跌幅收窄一半至7.78％，回到5万美元水平以上。

彭博社报道说，据传由于人们急着脱手，有数码货币交易所服务一度中断。

路透社报道指出，世界第二大加密货币——以太币（Ethereum），今天也一度暴跌14％至3550美元，之后回弹至4000美元以上。

据彭博社报道，马斯克周三发表推文说，暂停比特币购车是因为担心“比特币挖矿和交易带来的化石燃料使用的快速增加”，同时暗示特斯拉可能会接受能耗低很多的其他加密货币。他还表示，特斯拉不会出售所持有的任何比特币。

路透社引述研究人员说，比特币挖矿的耗能问题并非新鲜事，剑桥大学和国际能源署的数据显示，目前比特币挖矿的能耗，达到2019年荷兰的一年能耗。鉴于马斯克之前对近期迅速蹿红的狗狗币（Dogecoin）的评论，他周三的最新评语显示他对加密货币的热衷程度可能已经在下降。

彭博社文章指出，特斯拉在2月份曾披露投资了15亿美元的比特币，并计划接受比特币购车，让加密货币成为愈发被人接受的付款和投资方式更加正当，尤其是出自一家标普500指数大公司以及有着大量散户和大众拥趸的首席执行官之口。

特斯拉在资产负债表中加入比特币，是今年这一数码货币最明显的催化剂。比特币当天上涨16％，创下自2020年3月冠病疫情引发金融市场动荡以来的最大单日涨幅。

后来万事达卡（Mastercard Inc）、纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon Corp.）等其他公司也行动起来让客户更容易使用加密货币，推动了乐观情绪上涨。去年底时还在2万9000美元左右的比特币，今年4月份时一度升至将近6万5000美元。

根据花旗集团最近的一份报告，如今比特币挖矿的耗电量是2015年底的66倍，与之相关的碳排放量可能会面临越来越严格的检视。

而在考量加密货币对环境的影响方面，马斯克并不是生面孔。

以投资创新科技公司知名的女股神伍德（Cathie Wood）的Ark投资管理公司上个月发布报告称，加密货币挖矿可推动光伏投资，为电网提供更多可再生能源。推特（Twitter）创办人多西（Jack Dorsey）转发了关于这份白皮书上的一条贴文，并评论道比特币“助力可再生能源发展”，马斯克在下面简单回复道“是”。

而马斯克周三的这一推文让加密货币圈的很多人始料不及。“他接受比特币购车前肯定是做了调查的吧？”Castle Investment Management的合伙人卡特尔（Nic Carter）说：“这么快就变卦非常奇怪，让人摸不着头脑。”

目前尚不清楚是什么促使了这一决定，马斯克和特斯拉的首席财务官扎卡里·柯克霍恩（Zachary Kirkhorn）暂未回复彭博社寻求评论的电子邮件。