日本全国医师工会警告 安全举办东京奥运是“不可能”任务

（早报讯）日本全国医师工会警告，随着日本冠病大流行持续，安全举办东京奥运会将是“不可能的”任务。

法新社报道，该工会周四（13日）在提交给政府的一份声明中说：“我们强烈反对在全世界人民都在与冠病进行斗争的时候举行东京奥运会。” “在大流行期间，我们不可能举办一场安全有保障的奥运会。”

日本全国医师工会代表日本一些医院的医生，是日本针对不同医学专业人士的工会之一。工会声明补充说：“我们不能否认，全球的许多新病毒变种将为东京带来危险。”

中央社报道，日本全国医师工会代表今天提交请求书，要求停办东京奥运。请求书表示，即使举办无观众赛事，也会有来自全世界的数万名选手和队职员等相关人员抵日，无法否定存在危险性。

此外，在医疗相关人员不得不长时间劳动的情况下，举办可能会导致地区医疗崩溃的奥运、要求在第一线奋斗的医疗从业人员担任志工，是不负责任作法，因而要求中止举办奥运。请求书指出，工会接获很多抱怨表示，工会的成员医师忙得不可开交，就连协助施打疫苗都很困难，根本无暇担任奥运志工。

声明发表之际，日本正与第四波病毒感染进行斗争，包括首都在内的几个地区处于紧急状态。日本新病例的激增给该国的医疗体系带来了压力，医疗专业人员一再警告物资短缺和身心疲惫。

最近几天，日本几位州长也表示不会为参加奥运会的外国运动员分配病床。《日经新闻》报道也指出，担心第四波疫情使医疗资源不胜负荷，原本被安排接待奥运会运动员的数十个日本城镇已表示放弃接待计划。

据报道，日本首相菅义伟周四（13日）在首相府会见千叶县知事森田前时重申了东京奥运会将如期举办的决心。