内坦尼亚胡：以色列将继续打击加沙地带

（早报讯）以色列总理内塔尼亚胡周四表示，以色列将继续对加沙地带进行军事打击。以军已开始在加萨边界集结，似将展开地面作战，巴勒斯坦好战分子则继续以火箭轰击以国。双方的激烈战事引起国际关切。

新华社报道，以色列总理办公室周四（13日）发表声明说，当天凌晨，内塔尼亚胡同美国总统拜登通电话，讨论当前巴以局势。内塔尼亚胡在通话中表示，以色列将继续采取行动，打击“巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）及加沙地带其他武装组织的军事能力”。

法新社报道，以色列国防军同日表示，以国沿著加萨边界部署了战斗部队，而军队目前正在为地面进攻加沙地带做准备。陆军发言人孔里克斯说：“我们已经准备展开地面作战，并将继续为各种情况做准备。”

据报道，以色列总理办公室周三（12日）晚表示，尽管考虑到国际调解的努力，但以色列安全内阁仍决定“重击哈马斯”。内塔尼亚胡还说，以色列空袭致哈马斯多名高级指挥官死亡“仅仅是个开始”，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）“将付出沉重的代价”。

另一方面，巴勒斯坦媒体报道，哈马斯发言人巴尔胡姆也表示，除非以色列方面停止对位于耶路撒冷的阿克萨回教堂及谢赫杰拉地区的侵犯，否则不接受停火。

今年5月10日至13日，以色列与加沙地带武装爆发严重冲突。加沙地带武装人员向以方发射1600余枚火箭弹，以军展开报复行动，空袭加沙地带武装组织约600个军事目标，并打死哈马斯多名高级指挥官。

这是自2014年以来以色列与加沙地带武装爆发的最大规模冲突。