日本亿万富翁将以旅客身份赴国际空间站

（早报讯）日本亿万富翁前泽友作将于今年12月以旅客的身份，乘坐俄罗斯飞船前往国际空间站。

法新社报道，俄罗斯航天局周四（13日）发表声明，日本知名企业家和收藏家前泽友作将于2021年12月8日在哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场，搭乘俄罗斯“联盟MS-20宇宙飞船”前往国际空间站。

与前泽友作一起前往国际空间站的还有电影制片人平野，他将拍摄记录下整个飞行任务过程。俄罗斯航天局表示，两人将于6月在莫斯科郊外的尤里加加林宇航员训练中心开始飞行前训练。据称，此次飞行任务将持续12天，机组人员将由宇航员米苏尔金率领。

前泽友作表示：“我很好奇太空生活是什么样的，所以，我计划自己找出答案，并在我的YouTube频道上与全世界分享。”

前泽友作今年45岁，曾于2004年创办了日本最大的时尚零售网站Zozotown。前泽友作此前登记成为马斯克Space X 2023年月球旅行的首位付费乘客。今年3月，他宣布将从公众中挑选八人，与他一同登上“星舰”飞船，共赴为期一周的旅程。

这将是人类历史第一趟私人绕月之旅，而且飞行距离将超过美国“阿波罗计划”登月任务。据外界猜测，前泽所需承担的费用可能高达2.7亿美元（3.6亿新元）。