戴琪: 强迫劳动是“粗野补贴” 将与布林肯讨论是否抵制冬奥会 

（早报讯）美国贸易代表戴琪说，人权是拜登政府贸易政策的核心之一，而强迫劳动给予中国不公平的贸易优势，是“粗野补贴”。

美国之音报道，戴琪周四（13日）就拜登政府的贸易政策出席众议院筹款委员会的听证会。

戴琪在听证会上表示，美国可以使用包括关税、强迫劳动商品进口禁令等贸易工具与中国抗衡。至于是否以抵制2022年北京冬奥会的方式来回应中国在新疆的强迫劳动，戴琪说她将与国务卿布林肯进行讨论。

戴琪指出，过去数十年美国都是贸易与人权脱钩，这是错误的。现在拜登政府的贸易政策核心还包括劳工权益、环保、人权、法治、好的政府治理、反腐败等，这样的做法也获得美国跨党派的支持。

戴琪说，中国带来很大的挑战，美国不能在竞争中输给中国；面对中国不公平的贸易行为时采取手段去创造公平的环境等都只是防卫性措施。她认为美国必须采取攻势，要对未来投资，增强美国本身竞争力，包括基础建设、研发等等，才能与中国进行竞争。

戴琪透露，美国贸易代表办公室正在全面审议对中国政策，包括第一阶段中美贸易协议、产业供应链、不公平贸易行为、人权侵犯等等。上次进行这样全面的检视，是在16年前。而多名众议员询问中国在新疆的强迫劳动，以及最近引起关注的新疆棉花议题。

戴琪说：“到头来，这些还是经济议题，会冲击经济竞争。强迫劳动根本上，不只是一个令人厌恶的剥削，更是个非常粗野的补贴，用来降低成本，这也就是我们谈到贸易政策、公平贸易政策与良好的贸易政策时，会谈到的低价竞争。”

戴琪说，目前美国政府手上有些贸易工具，包括像根据232条款课征的钢铝关税等，而在强迫劳动方面，现有法规可以使用，不过还需要与国会合作，增强能使用的贸易工具。

伊利诺伊州共和党籍众议员拉胡德（Darin LaHood）询问，抵制北京冬奥会是否也可以作为贸易工具之一，戴琪回应说，她从贸易角度出发思考时并没有想到此事，但国务院正在处理这项议题，她未来会与布林肯讨论。