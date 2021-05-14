哈马斯警告以色列勿在加沙地带发动地面战

（早报讯）巴勒斯坦武装组织哈马斯下属武装派别卡桑旅周四（13日）晚警告以色列军队不要在加沙地带发动任何地面行动，否则将面临“残酷的教训”。

新华社报道，巴勒斯坦媒体引述卡桑旅发言人阿布·乌拜达的话说，加沙地带武装组织当晚向以色列南部城市阿什凯隆和阿什杜德发射了90枚火箭弹。他同时警告以军不要入侵加沙地带，否则只会增加死亡和被俘虏者，巴方已做好回击敌人的准备。

据以色列媒体，以色列步兵和装甲部队正在加沙地带边境集结，以军承担地面作战主要任务的南部军区已完成各项准备。此外，以色列紧急征召1.6万名预备役人员，以协助野战部队作战。

目击者说，以军战机和坦克周四晚向加沙地带北部的拜特哈嫩镇和杰巴利耶镇发动空袭和炮击，至少造成11人死亡、数十人受伤。

连日来，以色列与加沙地带武装爆发严重冲突。加沙地带武装人员迄今向以色列发射近2000枚火箭弹，造成以方7人死亡、100多人受伤。以军随即展开报复行动，空袭和炮击加沙地带武装组织750多个目标。加沙地带卫生部门发言人齐德拉周四晚说，以军的空袭和炮击共造成巴方103人死亡、580人受伤。

哈马斯成立于1987年，一直拒绝承认以色列并反对与其进行任何和谈，主张通过暴力斗争方式消灭以色列。以色列和美国一直视其为恐怖组织。2016年9月，美国将一名哈马斯政治局成员列入恐怖主义名单。此前一年，哈马斯有四名领导人被美国列入国际恐怖分子名单。