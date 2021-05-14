研究：混合接种冠病疫苗或致短暂不良反应

英国牛津大学13日发布一项研究的初步结果显示，为受试者混合接种英国目前在用的两款主要冠病疫苗，与正常两剂都用同款疫苗相比，出现轻度至中度不良反应的现象更频繁。不过，这些不良反应的持续时间都很短。

据新华社报道，牛津大学介绍，这一研究项目混合使用了牛津大学与阿斯利康制药公司联合研发的新冠疫苗，以及美国辉瑞公司与德国生物新技术公司合作研发的新冠疫苗。

初步结果显示，在两剂接种间隔4周的前提下，无论是先接种一剂阿斯利康疫苗、然后接种一剂辉瑞疫苗，还是将两者接种次序对调，与常规的两剂都接种同款疫苗相比，受试者出现轻度至中度不良反应的现象更频繁，但这些不良反应的持续时间都很短。

项目主要科学家、牛津大学副教授马修·斯内普说，初步数据分析并未显示混合接种不同款疫苗有其他安全性方面的担忧或迹象，且目前这个阶段的分析结果尚无法确定混合接种后免疫反应是否会受到影响，团队希望未来数月能够有更多数据来分析相关问题。

此外，团队表示，由于这个阶段的试验中，受试者主要是50岁及以上人士，因此也有可能混合接种疫苗带来的不良反应在更低年龄段人群中出现的机会更高。不过这些都需要更多试验数据来验证。

这个由牛津大学领衔的试验项目获得英国政府资金支持，主要是探索不同类型的新冠疫苗能否更灵活地混合接种使用。据牛津大学介绍，研究人员已在英国医学期刊《柳叶刀》上发表文章阐述了初步的试验数据分析结果。

当前，世界多国正面临新冠疫苗供应不足的压力，尤其是低收入国家“一剂难求”的问题广受关注。全球范围已获批的新冠疫苗多数需接种两剂。如果不同款疫苗在两次接种中可以混用，疫苗供应的灵活性将大幅提升。