拜登政府拟为国际创业者开大门

（早报讯）美国拜登政府正在考虑重启一项在特朗普政府时期被搁置的移民项目，为外国创业者在美国成立和经营公司提供入境居留的机会。

美国之音报道，移民律师表示，该项目可能会吸引大批中国创业者来美投资。特朗普政府当时的反对理由是项目的不确定性高，很可能反过来伤害美国投资人和雇员。

美国公民及移民服务局（USCIS）周一（10日）宣布将撤回特朗普任内对“国际企业家规则”（International Entrepreneur Rule）的拟议取消令。

“国际企业家规则”最先由奥巴马政府在2017年1月推出，计划于同年7月生效。在该方案下，外国创业者只要拥有初创公司至少10%的股份，且该公司能吸引至少25万美元来自美国投资者的资金注入，或得到美国联邦或地方政府至少10万美元的补助金，就有机会获得暂居美国5年的“特许入境”（parole），以便在美国培养和发展公司，创造就业机会。

该项目生效前夕，甫上任的特朗普政府决定推迟生效期，并示意将取消这一项目。虽然最终没有正式取消，但该项目基本被束之高阁。

据《华尔街日报》，特朗普对此项目的态度让大部分创业者认为即使申请也不太可能获批。在2017到2019年间，美国移民局只收到30份申请，只有一份成功获批。

现任移民局代局长雷诺（Tracy Renaud）说：“美国移民创业、勤奋工作和创新的历史悠久，他们对这个国家的贡献无比宝贵。”

雷诺说：‘国际企业家规则’特许入境项目与我们国家欢迎企业家的精神齐头并进，移民局鼓励那些符合条件的人利用这一项目申请特许入境。”

美国移民局估计，若项目实施得当，每年将约有3000名外国企业家获“特许入境”。另据美国跨党派研究与移民倡导组织“新美国经济”（New American Economy）估计，该项目可在十年里为美国创造13万5000至30万个就业岗位。