马国多州陷入冠病重灾“红区” 仅登州2县为“绿区”

（早报讯）在面对新变种病毒及感染率高企的情况下，马来西亚槟城、雪兰莪、马六甲、吉隆坡及布城陷入冠病疫情重灾区“红区”，目前只剩登嘉楼的甘马挽及乌鲁登嘉楼2县是“绿区”。

根据卫生部，出现41起冠病确诊病例以上属红区、21至40起病例为橙区、1至20起列黄区，绿区则无病例。

星洲网报道，根据卫生部今日（5月14日）发布过去14天（4月30日至5月13日）的全国各州疫情数据，在西马，除了登嘉楼的甘马挽及乌鲁登嘉楼两县之外，大部分州属及联邦直辖区都陷入红区；东马则有9县是绿区，其中7个在沙巴。

柔佛及吉兰丹州只剩一个县是黄区。在柔佛10县中，只剩丰盛港是黄区；而话望生则是丹州目前唯一黄区。

此外，砂拉越、森美兰、霹雳、登嘉楼及吉打，有接近或超过半数县属于红区，其中霹雳州12县，有9县已是红区，瓜拉江沙是橙区，而怡保中区及金宝列黄区。

砂州40县中，已有27县是红区、1县橙区、10县是黄区及2县绿区；沙巴27县中，9县红区、1橙区、10黄区及7绿区。

此外，较少红区的有彭亨州，在11县中，有4县是红区，1县橙区及6区是黄区；纳闽列橙區，玻璃市则黄区。

卫生部在推特发布这图表后，也提醒民众在佳节期间，要遵守防疫标准作业程序（SOP），照顾自己及家人。