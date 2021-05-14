美疾控中心：美国疫苗接种仍存种族差异

（早报讯）美国疾病控制和预防中心（CDC）周四（5月13日）的最新数据显示，美国冠病疫苗接种情况存在明显的种族间的差异，非洲裔、拉丁裔和亚裔的疫苗接种比例明显低于白人。

数据显示，在美国所有完成两剂疫苗接种的人群中，65.8%为白人，11%为拉丁裔，8.5%为非洲裔，5.3%为亚裔。截至12日，美国白人的疫苗接种覆盖率比拉丁裔高出66%，比非洲裔高出56%。

据凯撒家庭基金会（Kaiser Family Foundation）13日发布的研究报告指出，疫情对拉丁裔家庭产生的影响更为严重。在对778名拉丁裔成年人的调查中，只有不到50%的人至少接种了一剂冠病疫苗。在尚未接种疫苗的受访人群中，17%的人希望能够尽快接种疫苗，其余未接种疫苗的人员因担忧副作用会影响工作、担心医疗费用等原因不愿意接种。

研究人员表示，移民身份可能是影响拉丁裔人群的疫苗接种情况的主要原因之一。超过40%的拉丁裔成年人被要求在预约时提供政府身份证明，32%的人被要求提供医疗保险信息，14%的人被要求提供社会保险号码，这些都给没有医疗保险或者非法移民身份的拉丁裔人群造成了障碍。

据报道，截至目前，超过1.54亿美国人（占总人口的47%）至少已接种一剂冠病疫苗，近1.19亿人已完成接种。