哈马斯领导人住宅遭以色列军轰炸

（早报讯）以色列与巴勒斯坦武装冲突进入第七天，哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔（Yahya al-Sinwar）在加沙的住宅遭以色列军队轰炸，不过目前还没有人员伤亡的报道。

路透社报道，辛瓦尔现年59岁，于2017年当选为哈马斯领导人，被以色列列入定点清除的黑名单。《以色列时报》报道，以色列国防军确认炸毁巴勒斯坦哈马斯高级官员辛瓦尔位于加沙地带的住宅。以国防军称其为“恐怖主义机构”。

目前，尚不清楚辛瓦尔本人在袭击发生时是否在家，暂未收到人员伤亡报告。

加沙卫生官员说，自周一以来，至少有153人在加沙被杀，包括42名儿童。 以色列报告有10人死亡，其中包括两个孩子。

联合国安理会定于周日晚些时候开会，讨论近期所爆发的武装冲突。联合国秘书长古特雷斯说：“任何针对平民和媒体结构的滥杀行为都违反了国际法，必须不惜一切代价避免。”

周六（15日）早些时候，以色列对加沙沙提难民营附近的一所房屋进行了空袭，造成至少10人死亡。该地区的巴勒斯坦人说，他们在被袭击前没有收到任何警告。

这座难民楼被轰炸数小时后，美联社、半岛电视台等媒体所在的另一栋大楼也被袭击。

美联社总裁兼首席执行官普鲁伊特证实以色列军队袭击并摧毁了位于加沙城的美联社和其他新闻机构所在的大楼。他在声明中称，“这让我们感到震惊和恐惧。他们早就知道我们的位置，也知道有记者驻扎在那里。我们预先收到警告称大楼将被摧毁。”