安理会举行以巴冲突问题紧急公开会

（早报讯）联合国安理会星期天（5月16日）举行以巴冲突问题紧急公开会。

以巴局势近期持续升级，安理会此前举行两次紧急闭门磋商，又在多国要求下召开此次会议。会议由中国国务委员兼外长王毅主持会议并发言。

联合国秘书长古特雷斯在会上指出，任何一方的武力行为，特别是对平民和媒体机构等目标的攻击，都是不可接受的。以色列和巴勒斯坦武装组织都必须立即停止敌对行为，耶路撒冷和圣地必须维持原状。

联合国中东和平进程特别协调员文内斯兰（TorWennesland）称，近期巴勒斯坦武装组织发射了2900多枚火箭弹，以色列军队进行了900多次攻击行动。包括未成年人在内，双方平民伤亡持续增加。他呼吁联合国和国际社会采取果断措施结束暴力，保护当地平民安全，这也是为当地提供人道主义援助的必然要求。

巴勒斯坦外长马勒基说，巴勒斯坦不能坐观以色列单方面采取行动。国际社会也应采取更多有力措施制止以色列的非法行动，不能重复无效的口头”劝说“。以色列代表则反驳称，哈马斯等武装组织有预谋、有计划攻击以色列，试图夺取、损害以色列的权利。所谓领土争端完全是哈马斯攻击以色列的借口。

中国强烈谴责针对平民的暴力行径，再次敦促冲突双方立即停止军事和敌对行动，停止采取包括空袭、地面进攻、发射火箭弹等恶化局势的行动。

美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德说，美国正在同包括巴以在内的各方沟通斡旋，推动停火止暴。她强调各方都必须停止所有可能危及和平的行动，包括各种挑衅行为、暴力行动、恐怖活动，也包括以色列在东耶路撒冷等地区的驱逐行动，以及在巴勒斯坦被占领土上兴建定居点的行为。

俄罗斯、英国及法国代表亦表示，停火止暴是当前第一要务，各方必须立即停止一切危害和平的行动。以色列应遵守国际法相关义务，停止兴建定居点。

其他国家普遍赞同古特雷斯停火止暴的呼吁。约旦、埃及、突尼斯等国批评以色列的占领行为违反国际法，必须立即结束；挪威、爱尔兰等国称以色列有自卫权，但必须保持最大程度克制，坚持对等和成比例原则。以色列必须撤出巴勒斯坦被占领土，维护耶路撒冷原状。