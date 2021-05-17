墨西哥佳丽当选环球小姐

（早报讯）2021年第69届环球小姐星期天（5月16日）出炉，墨西哥佳丽梅萨（Andrea Meza）击败全球70多名佳丽摘下后冠；亚军和季军分别是巴西和秘鲁佳丽。

环球小姐时隔一年再次回归电视，此选美比赛去年因冠病疫情而首次被取消。本届大赛在佛罗里达州好莱坞的Hard Rock酒店和赌场举行。

在宣布当选环球小姐后，26岁的梅萨穿着一身闪亮的红色礼服首次以环球小姐的身分走台步，泪流满面的她走完台步后冲回去与其他竞争对手相拥。

其他佳丽也在此次比赛中引起注目，缅甸环球小姐在比赛中呼吁人们关注缅甸局势，并在比赛中赢得最佳服装奖项。她在服装比赛项目中穿着具有缅甸传统色彩的服装，并高举“为缅甸祈祷”的牌子。缅甸今年2月发生政变，至今已有超过700人在暴力冲突中死去。

新加坡环球小姐Bernadette Belle Ong（27岁）在比赛中身穿火红色的亮片紧身衣，高筒长靴，两侧是新加坡国旗上标志性的红白亮色。同样分为红白两个底色的披风上用类似喷漆字体写着“停止仇视亚裔”（Stop Asian Hate）的字样。

过去，环球小姐大赛被批评物化参赛佳丽，近年转移了形象，更多地关注女性权力和行动主义。