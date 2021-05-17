南非连环谋杀案致18死伤 疑涉黑帮敲诈

（早报讯）南非开普敦上周六（5月15日）发生多起谋杀案件，枪手连续开枪射击，造成11人死亡、七人重伤。警方正追捕可疑人士，不排除事件与黑帮敲诈勒索有关。

开普敦警方16日在一份声明中说，开普敦卡耶利查地区15日发生多起枪击事件。当天上午发生的第一起枪击事件导致一名男子死亡，死者身上有多处枪伤。当天下午发生的第二起枪击事件据信与第一起有关联，造成一名索马里人死亡、一名索马里人重伤。其后又有三名男子在不远处被枪杀。

此外，卡耶利查地区一间杂货店当天下午发生枪击事件，两名男子当场死亡，另有两名索马里人在杂货店附近遭枪击身亡。这几起枪击谋杀事件造成多人重伤，其中两名伤者在送到医院后不治身亡。

据报道，当地警方已对枪击事件展开调查。警方正在追踪嫌疑人，幷调查在卡耶利查地区活动的敲诈勒索团伙，不排除他们与枪击事件有关联。警方16日还通过社交网络向民众征集线索。据悉，开普敦一些地区长期被黑帮控制，暴力事件频发。

冠病疫情发生以来，南非经济持续下滑、治安恶化。南非警方5月14日公布的2021年第一季度犯罪统计数据显示，该国平均每26分钟就有一人因抢劫、谋杀或强奸等暴力犯罪而死亡。南非警察部部长塞勒表示，与去年同期相比，这段时间死亡的人数更多，令人担忧。