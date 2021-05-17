Gojek和Tokopedia正式宣布合并成GoTo

（早报讯）东南亚两家独角兽Gojek和Tokopedia正式宣布合并成GoTo，成为印度尼西亚最大科技集团。

它们的联合文告指出，合并成立的GoTo集团，是东南亚首个集合电子商务、移动按需服务和金融服务三大应用于一个生态系统的平台。

它们并没透露交易总值，不过早前报道引述知情者指合并后公司的总估值，估计超过180亿美元（240亿新元）。

联合文告说，私召车应用与支付平台Gojek与印度尼西亚最大的电子商务公司Tokopedia的合并，是印度尼西亚历来最大合并案，也是至今亚洲最大的互联网与媒体服务公司合并案。

这项合并交易获得主要的投资者的支持，包括Tokopedia的投资者阿里巴巴集团（Alibaba Group）和软银集团（SoftBank Group），以及Gojek的投资者华平投资（Warburg Pincus）和腾讯控股（Tencent Holdings）。投资者当中还包括汽车公司阿斯特拉国际（Astra International）、贝莱德（BlackRock）、资本集团（Capital Group）、面簿（Facebook）、谷歌（Google）、京东（JD.com）、KKR、淡马锡（Temasek）等。

Gojek和Tokopedia都在十多年前于印度尼西亚成立。Gojek的索里斯蒂（Andre Soelistyo）将担任GoTo集团首席执行官，Tokopedia的Patrick Cao，则将出任GoTo集团总裁，Gojek的凯文·阿卢维（Kevin Aluwi）继续担任Gojek首席执行官，Tokopedia的塔努维加亚（William Tanuwijaya）也继续担任Tokopedia首席执行官。索里斯蒂也将继续领导支付和金融服务业务，这个业务将以GoTo Financial为新品牌，涵盖GoPay以及集团的商贸与金融服务。