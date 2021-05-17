马国国安会将讨论雪隆地区是否全面“封城”

（早报讯）马来西亚雪兰莪与首都吉隆坡几个月来一直是全国冠病疫情的最严重的地区。国家安全理事会将召开特别会议讨论是否在雪隆及其他疫情重灾区实施类似去年首轮行管令（MCO 1.0）的全面封锁措施。这是当局首次发出可能对雪隆地区“封城”的警告。

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里今天（5月17日）在记者会表示，国家安全理事会特别会议讨论此事后，将根据卫生部的建议来决定怎么做。

首相慕尤丁5月10日宣布全国实施第三轮行管令后，雪隆地区的每日新增病例仍居高不下。卫生部长阿汉峇峇今天在记者会表示：“我同意我们需要建议政府（对雪隆）收紧标准作业程序与行动管制令。如果我们无法遏制（疫情），就应该考虑（雪隆）实施全面行动限行令的建议。”

社交媒体近来盛传雪州政府正与联邦政府讨论是否最快本月中在雪州实施行管令1.0。不过雪州行政议员（州内阁部长）黄思汉昨天否认这项说法，并指行政会议从未讨论此事。

雪隆地区向来是马国经济的火车头，马国每年的国内生产总值（GDP）超过两成来自雪州，约15%来自吉隆坡。换言之，马国每年超过三成GDP来自雪隆地区。因此雪隆一旦全面封城，将严重打击国盟政府提振全国经济的各种努力。