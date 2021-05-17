热带气旋“陶特”袭击印度至少10人死亡

（早报讯）印度气象局5月17日发出预警表示，此前预告的热带气旋“陶特”已经从“非常严重”级别上升为“极其严重”级别。据当地媒体的不完全统计，截至17日早间，气旋带来的强风暴雨等恶劣天气已造成至少10人死亡，另有多人受伤。

据央视新闻客户端消息，自15日开始，受热带气旋“陶特”影响，印度南部和西部沿海的喀拉拉邦、卡纳塔克邦、果阿邦、马哈拉施特拉邦以及古吉拉特邦等地陆续出现强风和暴雨天气。恶劣天气造成沿海地带多处村庄被损毁，很多树木被连根拔起或拦腰折断。

根据印度气象局17日早间公布的最新消息，“陶特”正在印度西海岸大约200公里外的阿拉伯海域由南向北和西北方向移动，预计于17日夜间或18日凌晨从印度西部古吉拉特邦登陆，届时气旋中心附近最大风力可能会达到每小时180公里。

气象部门已经向沿海地带的居民发出橙色预警，要求所有渔船和其他船只暂勿出海作业。

古吉拉特邦已经有近15万民众被紧急撤离至安全地带，相关区域部分城市的航班以及铁路运输也被迫暂停运行。古吉拉特邦政府官员也表示，当地17日与18日的施打疫苗作业预计将会暂停。

据报道，截至17日早间，印度国家灾难应急反应部队已经派出近100支应急救援队伍赶赴各邦，准备投入抗灾救灾工作。此外，印度空军也宣布，已经准备了16架运输机和18架直升机，将视情况驰援救灾。

印度目前仍饱受第二波冠病疫情困扰，医疗系统濒临崩溃，医院病床、氧气与医药短缺，热带气旋袭击将使当地抗疫形势进一步复杂。