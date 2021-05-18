美媒：比尔盖茨曾多次追求女下属 曾被董事会调查

美国媒体披露，微软创办人比尔盖茨在与前妻梅琳达离婚前，曾多次追求女下属，微软董事会也曾就此展开调查。

据美国《纽约时报》昨天（17日）报道，知情人士说，在2018年，比尔盖茨处理理财经理拉森（Michael Larson）性骚扰指控的方式，让梅琳达感到不满。比尔盖茨提出私下和解后，梅琳达坚持进行外部调查。拉森仍任原职。

知情人士称，比尔盖茨至少有几次追求在微软和比尔及梅琳达·盖茨基金会（Bill and Melinda Gates Foundation）为他工作的女子。

比尔盖茨在2006年参加了一名微软女员工的演示会。知情人士透露，当时担任公司董事长的比尔盖茨离席后，立刻给那名女性发电子邮件，邀请她共进晚餐。

根据知情人士的说法，比尔盖茨在电邮中写道：“如果这让你不舒服，就假装什么都没发生过。”消息人士说，这名女子确实感到不舒服，并决定假装什么都没发生过。

一两年后，比尔盖茨曾与另一名在盖茨基金会工作的女子前往纽约。据这名女子的说法，比尔盖茨在一个鸡尾酒会上站在她的身边，低声说：“我想见你。你愿意和我共进晚餐吗？”这名女子称，这一句话令她感到不舒服，而为了不回答这个问题，她选择以大笑做出回应。

比尔盖茨所在的微软董事会曾在2019年对其中一个案子展开调查。微软发言人弗兰克·肖（Frank X.Shaw）前天说到，董事会早前被告知，比尔盖茨“在2000年曾试图与公司雇员建立亲密关系”。董事会聘请了一家律师事务所进行调查，而比尔盖茨在2020年辞去微软董事会的职务。

比尔盖茨的发言人阿诺德（Bridgitt Arnold）回应时说：“这是大约20年前发生的事情，最终以友好的方式结束了。盖茨做出退出董事会的决定与这件事没有任何关系。”

另一方面，比尔盖茨从2011年起就认识被控参与性贩卖活动的已故嫌犯爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）。爱泼斯坦曾在2008年承认犯下教唆未成年人卖淫罪。消息人士透露，梅琳达对丈夫与爱泼斯坦的往来表示不满，但比尔盖茨仍继续这样做。

当比尔盖茨和爱泼斯坦之间的关系在2019年10月曝光时，梅琳达感到不满，并聘请离婚律师启动离婚程序，以本月宣布婚姻终结告终。

消息人士称，在比尔盖茨和梅琳达长达27年的夫妻关系期间，比尔盖茨的一些工作场合行为，对于身为大型上市公司领导人和世界上最有影响力的慈善家来说是不正当的。

比尔盖茨的发言人阿诺德就比尔盖茨的行为，以及盖茨夫妇离婚的描述做出反驳，并说：“令人失望的是，有人发布了许多关于比尔盖茨离婚的原因、情况和先后顺序的不实信息。”