研究：辉瑞和莫德纳疫苗对B1617和B1618变种毒株有效

美国科学家一项新研究发现，辉瑞和莫德纳冠病疫苗在应对B1617和B1618两种变种冠病毒株时，相信可保持高度有效。

这项基于实验室的初步研究由纽约大学格罗斯曼医学院（NYU Grossman School of Medicine）和纽约大学朗格尼医学中心（NYU Langone Medical Center）进行；此研究尚未在同行评审的期刊上发表。

撰写研究报告的兰道（Nathaniel"Ned" Landau）周一（5月17日）告诉法新社记者：“我们发现疫苗的抗体对变种毒株的抵抗力稍弱，但不足以使我们认为它会对疫苗的保护能力产生很大影响。”

研究人员首先从接种过辉瑞或莫德纳疫苗的人中抽血，目前有超过1.5亿美国人已接种这两款疫苗。研究员之后将样本暴露于工程化的伪病毒颗粒，该颗粒包含在冠状病毒的“刺突”区域中的变体，这种变体是B1617或B1618变体特有的，并最早在印度发现。最后，研究员将该混合物暴露于实验室生长的细胞，以查看有多少会被感染。

针对B1617，研究员发现中和抗体的数量几乎减少了四倍，而对于B1618，中和抗体减少了大约三倍。中和抗体是免疫系统创造的Y形蛋白质，以阻止病原体入侵细胞。

兰道说：“换句话说，一些抗体现在对变体不再起作用，但你仍然有很多对变体起作用的抗体。”他说，研究员相信有足够的抗体使疫苗具有高度的保护性。他解释，这是因为总体水平仍远高于从早期未突变病毒感染中恢复的人采集的样品中所发现的水平。

然而，研究员说，他们不排除将出现对疫苗更具抵抗力的新变种的可能性。