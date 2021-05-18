冠病疫情恶化 诺希山转发吁政府落实全面封锁推文

（早报讯）由于冠病疫情恶化，马来西亚卫生总监诺希山昨晚（5月17日）在推特上转发了一条呼吁政府落实全面封锁措施的推文，似乎是在表态支持落实全面封锁的措施。

该条由推特用户@izwnnrdn所发布的推文内容为“医疗系统已不胜负荷，必须实施全面封锁！”，并在推文中标记了卫生部、国家安全理事会、诺希山以及国防部高级部长依斯迈沙比里的推特账号。

卫生部长阿汉峇峇昨天指出，若雪兰莪的冠病疫情及确诊病例无法控制下来，雪州将会全面落实更严格的行动管制令（MCO）。

昨天，马国共有45人死于冠病，再次创下单日死亡病例新高，全国累计死亡病例达1947起，而在加护病房接受治疗的冠病病患人数也高居不下，令医院不胜负荷。

另一方面，诺希山今早在面簿专页及推特上转发了台湾“自主封锁”的文章，引起网民关注。

诺希山所转发的是网络媒体“WORLD OF BUZZ”的文章，内容摘自一名台湾网民所分享的一系列照片，显示在台北人自主封锁的情况下，台北市内的街道、地铁站以及商店都空无一人。

“2021年5月15日，面簿用户袁宗南分享了系列照片，图说为‘台北人自动封城了’。”

不过，诺希山并未在帖文中针对本身所转发的文章表达任何意见或看法。

诺希山是在今早6时43分发布这篇帖文，并获得逾4300个赞，而留言的马国网民也希望国人能够通过“自我封锁”的方式来遏制冠病病毒的传播。