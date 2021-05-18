马国新增4865病例 近3个月来单日最高

（早报讯）马来西亚今日（5月18日）新增4865起冠病确诊病例，累计病例直逼48万起，也是3个多月来单日最高纪录。

卫生总监诺希山在面簿发贴文说，截至今日中午12时，雪兰莪的病例持续升高趋势，新增1743起病例，依然是新增最多病例的州属，砂拉越的病例也继续增加，达512起，为第二高州属，接下来是吉隆坡477起、柔佛407起、吉兰丹406起、吉打244起、槟城220起、霹雳160起、登嘉楼156起、彭亨152起、森美兰149起、马六甲127起、沙巴95起、布城9起、纳闽6起及玻璃市2起。

他说，全国累计病例达47万9421起。

诺希山较早前曾指出，若民众没有遵守防疫标准作业程序（SOP），马国会在5月29日达到5000起病例；如果冠病基本传染数回升至1.2，单日病例预料会在6月增至8000起以上。

基本传染数（R0/Rt）是反映流行病传播的指数，指的是没有外力介入，且所有人都没有免疫力的情况时，感染某种传染病的人，会把疾病传染给其他多少个人的平均数。基本传染数超过1.0时，代表疫情正在扩散。