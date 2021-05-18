马国警方击毙5疑似菲阿布沙耶夫恐怖分子

（早报讯）马来西亚警方周一（5月17日）在沙巴州保佛红树林与潜入的疑似菲律宾阿布沙耶夫恐怖分子发生枪战，击毙5人。

星洲网报道，沙巴州警察总监哈扎尼周二在新闻发布会上说，伏诛5人年龄介于20岁至40岁之间，均被证实为阿布沙耶夫组织分子，其中1人是沙巴分队小头目。

他说，菲律宾警方证实，其中一人玛峇宾达（Mabar Binda）涉及菲律宾的炸弹袭击而被通缉。

本月8日凌晨，警方和沙巴东部特别保安指挥区在保佛斯里阿朱纳花园附近的红树林展开突击行动，逮捕了37名菲律宾非法入境者，8人证实是阿布沙耶夫恐怖分子，其中2人是通缉犯。

哈扎尼说，在获悉嫌犯潜回该地点后，警方周一早上11时27分展开联合行动，在违章屋前拍门要求进去检查时，1名嫌犯突从其中一间房屋里面开门，并向警方开枪，其他同伙持枪械和巴冷刀袭击警察。“警察为自保只能开枪还击，经过一轮驳火后，5名嫌犯当场被击毙。”

警方事后在现场搜获2把柯尔特自动手枪、2个弹匣、20枚活弹、2个弹壳及3把巴冷刀。哈扎尼说：“随着5名嫌犯被歼灭和之前的8人被捕后，警方相信已成功瓦解了阿布沙耶夫在沙巴的其中一个据点和分队。”

他补充，警方相信5名伏诛者在上周逃走后，没有其他去处，加上该片红树林易守难攻及地点隐秘，才决定冒险返回。

在阿布沙耶夫组织多名组织成员相继落网和伏诛后，沙巴警方不排除该组织在沙成员可能向保安部队展开报复行动。他说：“我们会提醒所有保安部队提高警惕，警方也会加强执法和戒备。”

他表示，除了该支潜伏在保佛的恐怖分子小队外，州内还有该组织的其他党羽在潜伏中。

他说，警方的情报显示，阿布沙耶夫组织在沙巴依然有众多成员以及同情与支持者，甚至有人伪装成宗教司，趁机招募新成员。“就算这支分队被瓦解，我们还会继续展开调查，尽可能揪出匿藏在沙巴的恐怖分子。”

他说，沙巴因与菲律宾及印度尼西亚有相近的语言和方言，他们很容易就能融入当地社群，因而成为阿布沙耶夫成员偏爱匿藏和逃亡的地点。

他促请州内各地的地方领袖和村长提高警惕，一旦发现村内混入身份不明且可疑的人，应立即通知警方。