无法缴1211万欠税 纳吉儿纳兹夫丁接破产通知

（早报讯）马来西亚前首相纳吉的儿子纳兹夫丁（37岁）因无法缴付所拖欠的3760万令吉（约1211万新元）所得税，接获内陆税收局的破产通知书。

代表纳兹夫丁的律师魏永康（译音）通过电子审查系统在高庭副主簿官依达拉哈友前进行案件管理后对记者说，相关通知书是在4月30日交给其当事人纳兹夫丁，而纳兹夫丁也在5月6日入禀宣誓书，针对破产通知书提出反对。

“纳兹夫丁也入禀另一项申请，要求忽视该破产通告及搁置6月9日前的破产审讯，下一次审讯定在6月21日。”

根据入禀法庭的文件，政府透过内陆税收局于2月4日向吉隆坡高庭申请判纳兹夫丁破产，也在同一天也是向法庭申请判定纳吉破产。纳吉因拖欠近17亿令吉（约5.52亿新元）所得税，于4月5日接获税收局的破产通知书。

根据通关通知书，纳兹夫丁须缴付所拖欠的3760万令吉所得税，连同从2020年7月6日起（高庭下判日）至2021年2月4日的余额总数年利率5%，即110万令吉，以及1万令吉的费用，因此截至2月4日所须缴付的总数为3875万8370令吉93仙。

据悉，纳吉的另一名儿子莫哈末尼查（42岁）也遭到税收局追讨欠税，法庭已谕令莫哈末尼查缴付1316万令吉的所得税欠款。