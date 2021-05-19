佩洛西呼吁“外交抵制”北京2022年冬季奥运

美国众议院议长佩洛西加入一些议员的阵营，呼吁对2022年北京冬奥会进行外交抵制。此举表明美国两党对中国的侵犯人权行为愤怒升级。

彭博社报道，虽然一些国会议员敦促冬奥会不应在中国举办，但佩洛西和其他人却主张采取一种不太激烈的做法，即美国派遣运动员，但不组织任何正式代表团参加开幕式或闭幕式。

佩洛西周二（5月18日）在国会汤姆‧兰托斯人权委员会的听证会上说：“如果举办冬奥会，我们要外交抵制。”

犹他州共和党参议员罗姆尼，以及弗吉尼亚州民主党参议员凯恩提议参议院拟定一项法案，禁止拨款派遣任何美国官方代表团参加奥运会，以此突显香港的人权问题以及中国对新疆维吾尔人的行为。罗姆尼和凯恩的提议将作为本周在参议院审议的一揽子反中国法案的修正案。

佩洛西在周二讲话中支持上述观点，并指美国领导人应尊重运动员的意见，但不应让中国政府从担任奥运会东道主中获得任何外交或公共关系利益。

佩洛西说：“我们不应让中国借着美国领导人去中国表示对运动员支持的机会来享受体面，在中国仍未停止种族灭绝的时候，出席冬奥会的领导人真的需要扪心自问，‘如果你在中国仍在进行种族灭绝的时候还给予中国政府尊重，那么你还有什么道德权威在世界上其他地方谈论人权’”。