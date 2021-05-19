印度遭飓风陶特袭击 死亡人数增至29人

（早报讯）印度遭受飓风陶特（Tauktae）袭击，目前已有至少29人丧命，数十人失踪。印度海军已对79名驳船沉没在大海中的石油工人和船员进行了大规模的空中和海上救援任务。

法新社报道，印度气象局表示，陶特周一（17日）以风速达185公里的“极强飓风”（Extremely Severe Cyclonic Storm）等级登陆古茶拉底省（Gujarat）。飓风在周二（18日）上午已减弱为“特强飓风”（Very Severe Cyclonic Storm）。

印度海军一名发言人证实，受陶特影响，距离孟买市大约175公里海域的一艘船只发生倾覆事件。该船只为印度石油天然气公司的一艘驳船。

印度军方18日表示，已派遣两艘海军船只和直升机协助救援，在“极具挑战性的海况”下，搜救作业还将持续一整天。海军参谋部副主任帕瓦尔说：“这是过去40年来我所遇到最具挑战性的搜救行动之一。”

这场极端天气加剧了印度应对冠病疫情的困境。当地政府努力确保陶特波及地区的近400家冠病定点医院和41家制氧厂不会停电，给沿海城镇1000多家医院配备了发电机，并将冠病患者转移到安全地带。

据报道，印度总理莫迪周三（19日）将视察古吉拉特邦的受灾区，古吉拉特邦也是他的家乡。