马国冠病新增6075起病例 疫情以来最高

（早报讯）马来西亚冠病疫情急剧恶化，当地今天新增6075起病例，加护病房的重症患者达559人，这些都是去年暴发冠病疫情以来的新高。死亡病例则增加46起，是一年多来单日第二高。

据卫生总监诺希山今天发布的声明，马国的冠病累计死亡病例已达2040起，这是死亡病例首次超过2000起。马国去年以来最高的单日死亡病例数字都出现在最近一周，这包括上周六的44起、本周一的45起及周二的单日新高47起。马国的累计确诊病例已达48万5496起。

今天也是马国单日新增病例首次超过6000起，之前新病例最多的几天包括今年1月29日的5728起、1月30日的5725起，以及1月31日的5298起。

据诺希山，559名在加护病房的冠病患者之中，有303人需要呼吸器，这也是历来最多的。当地过去四天在加护病房的冠病患者都超过500人并与日俱增，这包括上周六的503人、星期日520人、周一522人及周二531人。

马国今天的活跃病例也比昨天增加2513起，达到4万7340起。这是4月8日以来最高的活跃病例记录。马国冠病活跃病例今年1月20日首次超过4万而达4万1087起，再于2月6日破5万而达5万零894起。活跃病例2月10日开始逐日减少，至4月8日达到1万4203起，但在那之后就与日俱增。