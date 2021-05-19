美国加州一辆派对巴士遭枪击 致二死五伤

（早报讯）美国加州旧金山湾区当地时间18日凌晨发生枪击命案，至少两名枪手朝一辆派对巴士开火，造成两名年轻女性死亡，至少五人受伤。

据当地媒体《东湾时报》报道，事发时这辆派对巴士正从旧金山返回奥克兰，十几名乘客正庆祝一名女性的21岁生日。另一辆车上的至少两名枪手开始向正在580号州际公路上行驶的派对巴士开枪。据报道称，枪手此后跟随派对巴士离开高速公路，并在奥克兰街道上继续开火。

派对巴士是一种改装过的巴士或长途汽车，用于在车内聚会。当局估计，在这起案件中，来自至少两支不同枪支的约70发子弹射中该派对巴士。遭到枪击后，巴士驾驶员将车开到了当地警察局。

阿拉米达县验尸官说，一名女性在派对巴士上死亡，另一名女性在医院死亡。截至18日下午，官方没有公布死者的详细信息。一名死者亲属告诉当地媒体，19岁的奥克兰人瑟斯顿在事件中丧生。《莫德斯托蜜蜂报》报道称，遇害的另一人是莫德斯托市的休斯，今年16岁。死者母亲说，其女儿因枪伤死于奥克兰一家医院。

该起事件中有至少五名女性受伤，部分人被救护车从警察局送往医院，其中一人处于危急状态。一名男子向媒体表示，当天庆祝21岁生日的女孩为其女儿。她腿部中弹，目前情况稳定。加州公路巡警发言人说，目前关于嫌疑人及其车辆的信息很少。奥克兰警察局和奥克兰阻止犯罪组织将悬赏最高4万美元，以获得相关线索。