法国进入解封下阶段 餐馆、酒吧、咖啡馆重开

（早报讯）随着冠病疫情在法国持续缓解，该国周三（19日）按计划进入解除封闭隔离措施的第二阶段，有限开放关闭数月的餐馆、商场、博物馆和电影院等。

新华社报道，根据法国政府此前公布的计划，在解封第二阶段，开放餐馆、酒吧、咖啡馆的室外部分，但座位只能开放一半，且每桌客人不能超过六人。此外，博物馆、电影院、剧场等文化场所都可在遵守防疫安全范围内重新开放。

巴黎街头早上有不少法国人纷纷到咖啡馆和餐厅的露台上小聚，庆祝久违的惬意时刻；卢浮宫9时开门迎客时，排队的游客自发鼓掌庆祝。

由于防疫要求的限制，卢浮宫内的游客比疫情前明显减少；在拉斐特百货公司等各大商场，商场为保证顾客的安全范围而限流购物，门口排起了长队。

法国总统马克龙和总理卡斯泰当天上午在总统府附近一家餐厅的露台上喝了咖啡。马克龙对媒体表示，法国逐步解封是民众集体努力的成果。虽然单日新增确诊病例正在逐步下降，但民众仍要“保持警惕”。

法国卫生部长韦朗在接受媒体采访时说，他对法国目前是否真正摆脱疫情仍持“谨慎态度”。他希望随着疫苗接种进度的加快，法国能在11月或12月控制住疫情，“翻开新的一页”。

为遏制冠病疫情，法国自4月3日起在本土所有地区实施封闭隔离措施，为期4周。根据政府计划，法国从5月3日起分四个阶段逐步解封，6月30日将进入解封的最后阶段，届时宵禁将被解除，文化和体育等公共场所将全面恢复开放。