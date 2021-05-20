美国燃油管道公司遭网攻 向黑客支付440万美元赎金

（早报讯）美国主要燃油管道运营商科洛尼尔管道公司（Colonial Pipeline）上周遭到了网络攻击，不得不关闭整个燃油管道输送系统以控制威胁的传播。该公司执行长布劳特周三（5月19日）承认，公司已支付骇客440万美元（约587万新元）赎金，才全面恢复正常营运。

路透社报道，科洛尼尔管道公司首席执行官布劳特周三向《华尔街日报》承认，由于高管们不确定其系统破坏的严重程度，或恢复管道需要多长时间，因此公司向黑客支付了440万美元的赎金。布劳特认为，支付赎金是为了更大的利益。

他表示：“我知道，这是极度争议的决定。我没有掉以轻心。我承认，看到钱给了那种人，我觉得很不舒服。” 彭博社先前曾引述知情消息来源报导，科洛尼尔管道支付近500万美元赎金给东欧骇客。

据报道，科洛尼尔管道公司在上星期五（5月14日）得知受到网络攻击后就关闭了整个系统，临时中断了网络运营，影响了部分电脑科技系统。公司并说，这次攻击是勒索软件（ransomware）造成的。华盛顿当局认为，网袭是由俄罗斯境内网路犯罪集团“黑暗面”（Darkside）所为。

据报道，科洛尼尔管道的网络短暂停摆一度引发恐慌抢购。从佛罗里达州到马里兰州，到处可见惊慌汽车驾驶在加油站前大排长龙。暴增的需求导致全国平均汽油价飙涨。

殖民管线是美国规模最大燃料管线营运业者，透过其管线从德州墨西哥湾沿岸炼油厂，输送汽油、柴油、喷气燃料及其他油品至美国东岸，服务5000万消费者。