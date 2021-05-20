飓风席卷印度 莫迪宣布为古吉拉特邦提供100亿卢比援助

（早报讯）强烈飓风陶特袭击印度西岸，死亡人数已增至至少61人，逾百人仍失踪。印度总理莫迪视察故乡古吉拉特邦灾情后，宣布提供100亿卢比（约18亿新元）援助。

中央社报道，飓风陶特近日在印度仍饱受第二波冠病疫情冲击之际袭击西岸的马哈拉什特拉邦（Maharashtra）、古吉拉特邦（Gujarat）及拉贾斯坦邦（Rajasthan）南部，甚至连新德里、北方邦和哈雅纳邦（Haryana）等印度北部地区也受到飓风带来的豪雨影响。

印度总理莫迪周三（19日）搭机前往故乡古吉拉特邦视察灾情，并与同党的古吉拉特邦首席部长鲁帕尼（Vijay Rupani）等人讨论后宣布，提供古吉拉特邦100亿卢比的财政援助救灾。

同样受灾的马哈拉什特拉省，因非莫迪所属印度人民党（BJP）执政，似乎没有获得与古吉拉特邦同样的待遇。莫迪宣布，在陶特中丧生者家属将获得20万卢比的慰问金，伤者可获得5万卢比的慰问金。

印度气象局表示，陶特在接下来12小时将降为低气压，并在未来两天持续向拉吉斯坦省东北部及北方邦移动。

印度气象局警告，新的飓风雅思（Yaas）正在印度东岸的孟加拉湾生成，可能会在下周27日席卷印度东岸的奥里萨邦（Odisha）和西孟加拉邦（West Bengal）。