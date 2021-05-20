面积约新加坡六倍的南极冰块脱落 成为世界最大浮冰山

（早报讯）欧洲空间局表示，一块比西班牙马约卡岛还大的巨大冰块从南极洲的冰封边缘脱落，进入威德尔海，成为目前世界上最大漂浮冰山。

路透社报道，欧空局周三（19日）在其网站上发布的一份声明中说，全球环境安全监测——哥白尼哨兵1号任务最近拍摄的卫星图像中发现了这座新脱落的冰山。科学家将其命名为A-76，并附上了这张巨大的长方形冰层的照片。

这座冰山面积为4320平方公里，长175公里，宽25公里。相比之下，西班牙在地中海的热门旅游岛屿马约卡岛占地3640平方公里。根据计算，这块冰山几乎是新加坡总面积的六倍。

从南极洲隆恩冰架上脱离的A-76成为地球上现存最大的冰山，超过了现在排名第二，面积约为3380平方公里，也漂浮在威德尔海的A-23A。

A-76首先由英国南极调查局探测到，并由位于马里兰州的美国国家冰雪数据中心（National Snow and Ice Data Center, NSIDC）利用由两颗极地轨道卫星组成的哥白尼哨兵一号的图像加以确认。

南极半岛侧面的隆恩冰架是几个巨大的浮动冰层中最大的一个，它连接着南极大陆的陆地，并延伸到周围的海域。

据报道，冰架上大块冰块的周期脱落是自然循环的一部分。但是，美国国家冰雪数据中心数据显示，近年来，南极半岛的一些冰架经历了快速解体，科学家认为这一现象可能与气候变化有关。