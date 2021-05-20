印度25个邦死亡病例持续上升

（早报讯）印度冠病疫情从城市转移到医疗资源更匮乏的乡村地区。印度36个邦级行政区感染冠病死亡率，有25个在过去一周持续上升。

印度第二波冠病疫情每天新增病例虽有下降，但由于各地医疗院所仍缺乏氧气供应、病床、药物等医疗物资，尤其是疫情从城市转移到乡村地区，每天新增死亡人数仍居高不下，昨天通报的单日新增死亡人数4529人更刷新纪录。

根据统计，5月首19天，已有7万5000名冠病病患死亡，是印度冠病疫情爆发以来最高的死亡人数纪录。《印度时报》报道，印度先前单月死亡人数的最高纪录，是4月前保持的4万9000人。

截至周四零时为止，印度累计感染冠病死亡人数达到28万7156人。

《印度经济时报》报道，印度36个邦级行政区中，包括马哈拉施特拉邦、卡纳塔卡邦、北方邦、德里等25个邦级行政区，在5月1日到10日之间的死亡率仍持续上升。

流行病学专家警告，随著第二波冠病疫情由城市转移到乡村，因乡村的医疗基础设施和资源更加匮乏，且统计更不精准，死亡人数可能再度上升。

美国华盛顿大学健康计量评估研究中心评估，印度每天新增病例和死亡人数的实际数字，可能是官方统计数字的三倍。

德里的流行病学家公共卫生专家拉哈里亚也认为，印度冠病死亡人数要达到高峰可能还需要一段时间，因为第二波疫情的治疗方案和早期医疗护理都要进一步改善。