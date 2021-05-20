慕尤丁明天决定全国是否再度封城抗疫

（早报讯）马来西亚冠病单日新增病例不断推高，首相慕尤丁明天（5月21日）将主持国家安全理事会特别会议，预计将讨论和决定全国是否再度实施全面封锁的行动管制令（MCO）。

马国日益严重的疫情让雪兰莪、霹雳与柔佛等州政府都表明或暗示不反对联邦政府“封州”。这引起民众关注联邦政府是否会干脆宣布全国都实施类似去年3月最严格的首轮行管令（MCO 1.0）。

主管国会及法律事务的首相署部长达基尤丁今天答复媒体询问时表示：“明天有国安会会议，可能会有决定。首相、部长、各州州务大臣和首长都将出席。”

达基尤丁指出，联邦政府非常重视国内冠病疫情，国内累计确诊已接近50万起。他说，全面落实行管令是国安会必须考虑的事项。他说，政府根之前据全国不同地区疫情的严重性，分别实施了行管令、有条件行管令、复原式行管令或强化版行管令。“目前因冠病而去世的人数超过2000人，我们认为这是非常令人担忧的事。”

马国去年令3月18日开始实施俗称“全面封城”的首轮行管令，几乎所有经济活动都暂停，但防疫效果非常显著。

疫情逐渐好转后，当局去年5月4日开始实施管制较宽松的有条件行管令。马国去年7月甚至出现单日新增病例挂零的情况。不过，当局去年9月举行沙巴州选举后，马国暴发蔓延至今的第三波疫情。