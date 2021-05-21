马国将收紧经济与社交活动限制 防长明宣布详情

（早报讯）马来西亚国家安全理事会同意，收紧现有的防疫标准作业程序（SOP）及加强目前落实的行动管制令（MCO 3.0），包括对经济领域及社交活动施加更多限制，具体情况将由主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里，于明天（5月22日）召开记者会宣布。

马国首相慕尤丁今天（5月21日）下午3时主持国安会会议，讨论是否落实和去年3月一样全面封锁的行管令。不过，会议结束后慕尤丁没有发表任何谈话或声明，依斯迈沙比里今午发布的文告也只提及在局部地区落实加强式行管令（EMCO），并没提到会否实行全面封锁的行管令。

据了解，慕尤丁在主持国安会会议前，先和工商界代表召开了视频会议，了解他们对落实全面封锁措施的看法。

《东方日报》引述与会消息人士指出，整体而言，不同意全面封锁的人多于赞成的人，因此，预料政府不会做出全面封锁的决定，但会收紧民众出行和业者运作的SOP。

消息人士说，全面封锁将导致马国每天损失24亿令吉（约7.7亿新元）。“首相和与会代表都对此感到担忧。首相还担心确诊病例不断增加，大多数医院，特别是加护病房的情况会超负荷。同时，政府在津贴方面也耗费了3000亿令吉（约964亿新元），无法继续提供更多的援助。”