与约会平台合作、推“疫苗彩票” 美国出招鼓励接种冠病疫苗

（早报讯）美国政府为鼓励更多人注射冠病疲苗，近日与多个网上约会平台合作，引入新功能，例如以徽章显示会员已注射疫苗、让已接种疫苗的用户免费看增值内容，以及过滤可能的约会对象。美国一些州也推出“疫苗彩票”，以赢取奖金的方式，鼓励公众接种冠病疫苗。

据法新社报道，Tinder、Hinge、Match、OkCupid、Bumble、BLK等网上约会平台将于未来数周陆续引入新功能。

从下周一（5月24日）起，OkCupid用户可在个人简介增加一个“我已注射疫苗”的徽章，已打疫苗者可以取得比未打算注射疫苗用户多14%的约会配对。在Tinder上，已打疫苗的用户则可以使用特选用户的功能，有利用户在云云交友“竞争者”中突围。

据多家媒体综合报道，俄亥俄州、马里兰州、纽约州及俄勒冈州已先后推出“疫苗彩票”。

最先推出彩票的俄亥俄州一周前宣布，五名接种疫苗的幸运儿将各获得奖金100万美元（约133万新元）。马里兰州则以抽奖方式，每天送4万美元（约5.3万新元）给一位已接种疫苗者，并在美国独立日7月4日当天送出大奖，提供40万美元（约53.2万新元）的奖金。

纽约州则推出即刮即赢奖券，首奖金额高达500万美元（约665.6万新元）。