菲律宾：与中国就南中国海问题举行“友好坦诚”的会谈

（早报讯）菲律宾外交部周六（5月22日）说，菲律宾和中国就南中国海问题举行了“友好和坦诚”的会谈；此前，菲外长发推文命令中国船只离开这条有争议的航道。

菲律宾近期指控有数以百计中国船只，在蕴藏丰富资源的南中国海“入侵”菲海域，使得马尼拉和北京紧张关系升温。中国宣称拥有几乎整个南中国海的主权，而西菲海是菲律宾主张在南中国海拥有主权的部分，大致为菲律宾200海里专属经济海域范围。

菲外交部在一份声明中说，根据2016年为缓解战略航道紧张局势而召开的双边磋商，“双方就南中国海的总体局势和关切的具体问题进行了友好和坦诚的交流”。

声明说：“双方相互承认对话在缓解紧张局势和了解每个国家在该地区的立场和意图方面的重要性。”

菲外长洛钦本月初在他的个人推特账号上写道：“中国，我的朋友，我要怎么有礼貌地说呢？让我看看……噢……他X的滚蛋。”他接着写道：“你到底对我们的友谊做了些什么？是你，不是我们。我们一直在努力，可你，你就像一个丑陋的傻瓜，将自己的意愿强加在一个一心只想做朋友，而不是想要弄出另一个中国省份的帅哥上。”

菲律宾总统杜特尔特不愿意挑衅北京，并希望利用它获得贷款和投资，他禁止他的部长们在事后公开谈论南中国海局势。