印度下令社媒平台撤下有关“印度变种病毒”的内容

（早报讯）印度政府下令社交媒体平台撤下有关“印度冠病变种病毒”的内容。

冠病变种毒株B1617去年首次在印度发现，并被指是造成南亚国家近期疫情暴发的原因。B1617毒株已传播至英国等43个国家，“印度变种病毒”因而成为广泛使用的名词。

印度政府周五（5月21日）通过电子和信息技术部发出政府命令，告诉社交媒体公司删除所有提及“印度变种病毒”的内容。

据法新社获得的这封信件，信里说：“据我们所知，一个虚假的声明正在网上传播，即表明冠病的‘印度变种’正在全国各地蔓延。这完全是错误的。”该部门引用了之前呼吁遏制社交媒体上关于这一流行病的“虚假新闻和错误信息”作为命令的基础。

当局辩称，世界卫生组织未将任何国家与B1617变种毒株联系起来。世卫组织上周将B1617毒株列为“须关切变种”。

不少卫生专家和政府已经使用国名来描述在英国、巴西和南非出现的新冠状病毒变种。自从首先在英国发现的B117变种毒株在印度开始扩散后，印度政府官员也经常将它称为“英国变种病毒”。印度政府上个月下令推特和面簿撤下数十则批评总理莫迪处理疫情的贴文。

印度周六新增逾25万起冠病病例，累计2620万起，累计死亡病例29万5525起。