佐科吁切实解决全球疫苗分配差距

（早报讯）据印尼总统办公室网站周六（5月22日）报道，印尼总统佐科在峰会发表讲话时说，在全球冠病疫情面前，“除非所有人都安全，否则没有人可以安全”；只有所有国家都得到恢复，世界才能从疫情中得到恢复。

佐科21日在雅加达以视频方式出席全球健康峰会时呼吁，各国领导人应采取切实措施解决当前全球冠病疫苗分配中的差距，确保所有国家都能公平、公正地获得疫苗。

他指出，当一些国家开始为儿童和年轻人等低危人群接种疫苗时，低收入国家只能获得全球疫苗供应的0.3％；当全球疫苗供应的83％被富裕国家得到、其余17％才流向占世界人口47％的发展中国家时，疫苗分配的差距显然变得更加明显。

佐科呼吁世界各国领导人应采取“切实措施和具体步骤”解决疫苗分配的差距，他建议短期内必须通过世界卫生组织主导的全球冠病疫苗获取机制（COVAX），加大疫苗共享力度；从长远来看，国际社会必须能够使疫苗产量增加一倍，以满足全球需求。

佐科称“如果不能立即解决疫苗生产和分配能力的问题，全球恐怕将要花更长时间来解决冠病疫情”。他说，二十国集团成员国必须为增加疫苗产量和所有国家平等获得疫苗提供支持。他表示，作为东南亚最大的疫苗生产国，印尼“准备成为该地区增加疫苗生产的枢纽”。