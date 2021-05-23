文在寅称韩美首脑会谈“超出预期”

（早报讯）韩国总统文在寅23日从美国华盛顿前往佐治亚州亚特兰大时，在社交媒体上发文称，此次韩美首脑会谈的成果超出预期，美方宣布援助韩国冠病疫苗，并任命美国国务院东亚暨太平洋事务代理助理国务卿星·金为美国对朝特别代表，给韩方带来惊喜。
中新社引述韩国媒体报道，美国总统拜登21日在白宫与到访的韩国总统文在寅举行会晤。根据会后发布的美韩联合公报，双方主要围绕“加强同盟”和“全面合作”两方面达成多点共识。
美韩联合声明承诺，在气候变化、全球卫生、新兴技术(包括5G、6G技术和半导体)、供应链韧性以及人文交流等领域建立新的合作。
美韩同意建立全面的“全球疫苗伙伴关系”，加强冠病疫苗国际合作，扩大疫苗生产和相关材料供应，以加强传染病联合应对能力。当地时间21日，美国总统拜登在白宫举行韩美首脑会谈共同记者会时宣布，美方将为55万名韩军官兵接种冠病疫苗。
최고의 순방이었고, 최고의 회담이었습니다. 코로나 이후 최초의 해외 순방이고 대면 회담이었던데다, 최초의 노마스크 회담이어서 더욱 기분이 좋았습니다. 바이든 대통령님과 해리스 부통령님, 펠로시 의장님 모두...Posted by 문재인 on Saturday, May 22, 2021