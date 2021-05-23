文在寅称韩美首脑会谈“超出预期”

（早报讯）韩国总统文在寅23日从美国华盛顿前往佐治亚州亚特兰大时，在社交媒体上发文称，此次韩美首脑会谈的成果超出预期，美方宣布援助韩国冠病疫苗，并任命美国国务院东亚暨太平洋事务代理助理国务卿星·金为美国对朝特别代表，给韩方带来惊喜。

中新社引述韩国媒体报道，美国总统拜登21日在白宫与到访的韩国总统文在寅举行会晤。根据会后发布的美韩联合公报，双方主要围绕“加强同盟”和“全面合作”两方面达成多点共识。

美韩联合声明承诺，在气候变化、全球卫生、新兴技术(包括5G、6G技术和半导体)、供应链韧性以及人文交流等领域建立新的合作。

美韩同意建立全面的“全球疫苗伙伴关系”，加强冠病疫苗国际合作，扩大疫苗生产和相关材料供应，以加强传染病联合应对能力。当地时间21日，美国总统拜登在白宫举行韩美首脑会谈共同记者会时宣布，美方将为55万名韩军官兵接种冠病疫苗。